Agatha Christie atrapa a nuevos lectores y sigue vigente 50 años después de su muerte

Viviana García

Londres, 11 ene (EFE).- El legado literario de la eterna «reina del crimen», Agatha Christie, sigue atrapando a nuevos lectores y demostrando que su memoria desafía el tiempo, al cumplirse mañana cincuenta años de su muerte en Inglaterra a los 85 años.

Los libros de la popular autora siguen vendiéndose en todo el mundo y las cadenas de televisión emiten una con periodicidad las películas basadas en sus obras, como «Muerte en el Nilo» o «Asesinato en el Oriente Express». Ni siquiera Netflix escapa a su embrujo.

Nacida en la localidad de Torquay, en el condado de Devon (suroeste de Inglaterra), el 15 de septiembre de 1890 en el seno de una familia acomodada, Agatha Mary Clarissa Christie -nacida con el apellido Miller-, captó la fascinación de millones de lectores a través de las más de 60 novelas y varios cuentos cortos que escribió a lo largo de sus más de 50 años de carrera como autora.

Sus primeros pasos no fueron fáciles, dado que sus obras fueron rechazadas seis veces hasta que la suerte le llegó en 1920 con la novela «El misterioso caso de Styles», en la que introduce por primera vez al detective belga Hércules Poirot, protagonista de 30 de sus novelas.

La obsesión por el detalle, su apariencia y su agudo razonamiento deductivo convirtieron a Poirot en uno de los personajes más populares y admirados por los lectores, además de ser universalmente conocido, en parte por el éxito de películas y series de televisión que se hicieron de él a lo largo de los años.

Además de Poirot, el otro personaje destacado es el de Miss Marple, una anciana del imaginario pueblo inglés St. Mary Mead, que actúa como detective aficionada usando su aguda comprensión de la naturaleza humana. Miss Marple, que aparece por primera vez en el cuento «El club de los martes», es recordada por su amor al tejido y la jardinería, detrás de los cuales se esconde una mente perspicaz, resolviendo por su cuenta crímenes que la policía no ha podido aclarar.

Entre sus récords, Christie escribió la obra de teatro que más años lleva en cartelera en el West End de Londres – «La ratonera»-, que se estrenó en 1952 y que aún está vigente, por lo que, al 19 de marzo de 2025, contabilizaba 30.000 presentaciones.

La vida como novela de intriga

La vida de Agatha Christie estuvo salpicada por un episodio digno de sus tramas. Fue notoria su misteriosa desaparición en 1926, que acaparó titulares en todo el país y concedió a los apasionados por su obra una intriga que nunca resolvió públicamente.

Por entonces estaba casada con Archibald Christie, con quien había contraído matrimonio en 1914 y con el que tuvo una hija -Rosalind Hicks- pero del que se divorció en 1928. Dos años más tarde, la escritora se casaba con el arqueólogo Max Mallowan, con el que pasó un tiempo en Oriente Medio mientras él participaba en excavaciones.

Esta experiencia inspiró escenarios exóticos para algunas de sus novelas, como «Asesinato en Mesopotamia», «Cita con la muerte», «Intriga en Bagdad» y la mítica «Muerte en el Nilo».

Además, su trabajo como enfermera voluntaria en las dos guerras mundiales le proporcionó un conocimiento detallado de productos venenosos que emplearía en sus novelas, un detalle que encantaba a sus lectores y desconcertaba a los expertos forenses.

Su fórmula mágica residía en un manejo inigualable de la intriga, personajes memorables y giros finales inesperados que retaban al lector a descifrar el misterio antes de la revelación final.

En un gesto de absoluto control narrativo, decidió incluso el destino de Poirot antes de su propia muerte. El detective falleció en la novela ‘Telón’, publicada en 1975, un año antes de que la escritora muriera en la localidad inglesa de Winterbrook.

Un gran legado literario

Para el historiador Mark Aldrige, experto en Agatha Christie, el legado de la escritora «reside en que la gente sigue disfrutando tanto de sus obras. Es aún muy leída y, por supuesto, sigue habiendo interés en adaptar su obra, incluso para Netflix, que estrena Seven Dials (El misterio de las siete esferas) el 15 de enero.»

«Agatha Christie sigue siendo la persona con la que se compara a todos los escritores de novela negra, porque sigue siendo la mejor.», resaltó a EFE este historiador, profesor asociado de la Universidad Southampton Solent, que ha escrito varios libros sobre la autora.

«El secreto de su éxito -subrayó Aldridge- es simple-: sus libros son excelentes. Era una genio a la hora de enganchar a los lectores con personajes, tramas y situaciones que podían ser emocionantes, aterradoras o divertidas. Era, sencillamente, una escritora excepcional.». EFE

