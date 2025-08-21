Agentes de Policía de Colombia se suman a dispositivo de seguridad del Camino de Santiago

Santiago de Compostela (España), 21 ago (EFE).- Dos componentes de la Policía de Turismo de Colombia están en España para participar en los dispositivos de seguridad ciudadana del Camino de Santiago, la popular ruta que culmina en la ciudad de Santiago de Compostela (norte).

El despliegue, según informa la Guardia Civil, responde al Plan de Turismo Seguro impulsado por el Ministerio español de Interior y su misión es acompañar y reforzar la seguridad ciudadana en el Camino.

Con esta iniciativa, apuntan, se busca incrementar la protección en zonas turísticas y ofrecer un entorno más seguro a los visitantes, «asegurando que su experiencia cultural y espiritual en el Camino esté acompañada de confianza y tranquilidad».

Además de los agentes colombianos, también participan en el operativo un agente de la Armada de Carabineros (Italia), otro de la Guarda Nacional Republicana de Portugal y otro de la Gendarmería Nacional de Francia. EFE

