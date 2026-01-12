Agricultores franceses mantienen presión contra Mercosur con protesta prevista en París

3 minutos

París, 12 ene (EFE).- Los agricultores franceses planean mantener su movilización contra el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur con una acción este martes en el centro de París, tras los bloqueos efectuados este lunes en el puerto de Le Havre (noroeste) y en la autopista A1, la más transitada de Francia.

Con ese objetivo, la sección de París y alrededores de la mayoritaria Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones AgrÍcolas (FNSEA) ha organizado una concentración en la Plaza de la Concordia, frente a la Asamblea Nacional, situada en la otra orilla del río Sena, para pedir «acciones concretas e inmediatas» para defender la soberanía alimentaria «en peligro», según su comunicado.

El objetivo es descender por la avenida de los Campos Elíseos con varias decenas de tractores y estacionarse en la Plaza de la Concordia si obtienen la luz verde de las autoridades, en clara oposición a la acción ilegal que llevó a cabo el pasado jueves la Coordinadora Rural, segundo sindicato más importante del sector y cercano a la extrema derecha.

De esta manera y según se acerca la firma el sábado del acuerdo UE-Mercosur en Paraguay, los agricultores franceses quieren mantener la presión sobre el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, que esta semana afrontará dos mociones de censura por este pacto con Mercosur depositadas por la extrema derecha de la Agrupación Nacional y la izquierdista La Francia Insumisa, pese a que Francia se opuso.

Ese pulso se centró hoy en acciones de filtrado de camiones que se dirigían con sus mercancías al primer puerto de contenedores de Le Havre, con bloqueos en los de La Rochelle y Bayona y cortes en la autopista A1.

También fueron cortadas o interrumpido el tráfico en varias carreteras, puentes y zonas industriales en los departamentos de Pirineos Atlánticos, las Landas, Loira Atlántico, Morbihan y Mosela, así como en la Autopista A31, cerca de la frontera con Luxemburgo.

Aunque Francia no logró bloquear el acuerdo UE-Mercosur, la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, afirmó este lunes que el Gobierno francés ha logrado «cambiar las líneas».

La «lucha» librada por Francia contra el pacto conllevará que «los próximos acuerdos de libre comercio que la Unión Europea establecerá en nombre de los Estados miembros no serán los mismos que antes de estas negociaciones con el Mercosur», remarcó.

A pesar de la oposición de Francia, que no logró reunir una minoría de bloqueo, los Estados miembros de la Unión Europea dieron su aprobación el viernes a la firma del acuerdo comercial entre Europa y los países sudamericanos del Mercosur.

Bruselas ha confirmado posteriormente que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Paraguay el sábado 17 de enero para firmar el acuerdo.

Fruto de más de 25 años de negociaciones, este acuerdo es considerado por sus defensores como esencial para impulsar las exportaciones, apoyar la economía del continente y fortalecer las relaciones diplomáticas en medio de la incertidumbre mundial.

La ratificación del acuerdo aún depende de una votación, que se espera reñida, en el Parlamento Europeo, que podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE para obtener su dictamen sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados europeos y que, de ser admitida a trámite, suspendería su aplicación.

Para mantener la presión sobre los eurodiputados, el principal sindicato francés del sector, la FNSEA, convocó una concentración de agricultores para el 20 de enero en Estrasburgo frente a la sede del Parlamento Europeo. EFE

