Agricultores protestan con tractores en el centro de Milán contra el acuerdo UE-Mercosur

3 minutos

Roma, 9 ene (EFE).- Decenas de agricultores se manifestaron este viernes en el centro de Milán y bloquearon el tráfico de esa zona con tractores y pacas de paja para protestar contra el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, con consignas como «Al malvender la agricultura, traicionan a Italia» o «Fuck UE, no Mercosur».

Estos trabajadores agrícolas, congregados frente a la Estación Central de Milán y la sede del Consejo Regional de Lombardía, expresaron su rechazo al acuerdo al considerar que perjudica la producción nacional y beneficia a la exterior, según manifiestan, con menos control y trazabilidad.

La protesta ha sido convocada por el Movimiento Riscatto Agricolo Lombardia y otras organizaciones integradas en el COAPI (Coordinación de Agricultores y Pescadores Italianos) y reunió a un centenar de agricultores de todo el país llegados en sus tractores, según medios locales.

Los manifestantes desplegaron pancartas en las que se podía leer «Mercosur = tumba del Made in Italy» (Hecho en Italia) y abogaron por el «Sí a la dieta mediterránea».

También vertieron leche procedente de camiones cisterna, colocaron pacas de paja e hicieron sonar de forma continuada las bocinas de sus vehículos como protesta contra el acuerdo, que según denunciaron favorece la especulación y castiga a los ciudadanos europeos y sudamericanos.

Además, reclamaron un precio justo para productores y consumidores de cara a garantizar asimismo los intereses de los ciudadanos.

«Un mensaje para todos los italianos: compren productos italianos. Aunque encuentren productos a bajo precio pero de otros países, pregúntense cómo han sido tratados, porque en Italia tenemos el control más estricto», afirmó un manifestante a los medios, al agregar que si «mucha gente últimamente sufre dolores de estómago, algún motivo habrá»

En este sentido, otra asistente reivindicó «la necesidad» de vender productos italianos ya que son «más trazables y más controlados». «Basta ya de productos del extranjero», aseveró.

Los países de la UE, incluida Italia, respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 (16.00 GMT), indicaron diversas fuentes diplomáticas.

El Gobierno de Italia mostró en el pasado una postura reticente que obligó a posponer la firma, si bien en los últimos días su posición se ha flexibilizado ante la decisión de la Comisión Europea de agregar, desde 2028, otros 45.000 millones de euros para la Política Agraria Común (PAC), lo que en principio tranquilizaría al sector agrario del país.

El tratado UE-Mercosur, negociado a lo largo de los últimos 25 años, busca eliminar aranceles para facilitar el intercambio de productos industriales europeos (como automóviles) por materias primas y productos agrícolas sudamericanos. EFE

cee/sam/rml