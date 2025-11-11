Agricultores y transportistas mexicanos anuncian paro nacional el próximo 24 de noviembre

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- Agricultores y transportistas mexicanos anunciaron este martes un paro nacional para el próximo lunes 24 de noviembre, ante la falta de acuerdos con el gobierno respecto a sus demandas de establecer un precio fijo para el maíz y frenar la inseguridad en las carreteras.

Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo, expuso en una conferencia de prensa que no aceptan los «supuestos acuerdos» que el Gobierno ha anunciado con los productores para «subsidiar» el precio del maíz, lo cual -acusó el productor- solo beneficia a los empresarios y no abona a la mejora del campo.

Frente al Palacio Nacional en la capital mexicana, Rodríguez Gómez informó de una alianza entre agricultores y transportistas para continuar las movilizaciones que han realizado en los últimos días, pero ahora de forma conjunta.

«Hay una estrecha relación entre los productores del campo y los transportistas. Si no fuera por ellos, no sería posible que pudiéramos llevar los alimentos a las mesas (…) Y ellos también están siendo agraviados, asaltados en las carreteras, les cobran derecho de piso (extorsión)», advirtió el productor.

Baltazar Valdez, también dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo, detalló que la primera acción de la alianza será realizar un paro nacional el próximo 24 de noviembre.

«Esto es, detener el transporte de carga, desde su origen», señaló.

Valdez explicó que esta vez solo bloquearán el tránsito de mercancías. «No vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros», aseguró.

Sumado a ello, anunció que van a realizar «la toma de las aduanas, como forma de presión máxima para ser atendidos» por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pues consideró que en las reuniones con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, solo han recibido «promesas incumplidas».

Por su parte, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), convocó a todos los transportistas del país a sumarse al paro nacional y no dar servicio el 24 de noviembre.

«Hago un llamado a las movilizaciones que vamos a hacer conjuntamente con los compañeros campesinos(…) la alianza es por todos los que padecemos en carretera», indicó Estévez.

Asimismo, calificó como «falsa» la disminución de la violencia que presume el Gobierno, y denunció que los trabajadores del sector siguen trabajando con miedo e incertidumbre de salir a carretera y no volver a sus casas, como ha ocurrido con algunos compañeros.

Posteriormente, los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo emitieron un pronunciamiento en el que expusieron sus demandas puntuales al Gobierno de Sheinbaum.

En concreto, piden el reconocimiento del Estado a la agricultura nacional y el establecimiento de una banca de desarrollo para el sector agropecuario y pesquero.

También demandan que los granos queden fuera de la próxima revisión el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.

Además, exigen la publicación de precios de garantía para toda la producción de alimentos, así como ser tomados en cuenta en la nueva Ley de Aguas Nacionales, propuesta por Sheinbaum.

En días pasados, los agricultores han realizado movilizaciones en 25 de los 32 estados del país, con la principal demanda de establecer un precio mínimo de 6.000 pesos (321 dólares) por tonelada de maíz. EFE

