Aguaceros aislados y temperaturas calurosas para este miércoles en República Dominicana
Santo Domingo, 20 ago (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció aguaceros aislados para varias provincias este miércoles, mientras que las temperaturas seguirán calurosas.
Durante la mañana, se esperan chubascos ampliamente aislados asociados al transporte de humedad por el viento del sureste soplando sobre el país, generado por los efectos lejanos del huracán Erin.
Estas precipitaciones se observarían en poblados próximos a la costa sur, como son La Altagracia, San Pedro de Macorís y Barahona.
En la tarde, como consecuencia del calor vespertino y una débil onda tropical que se acercará al país se prevé que ocurran algunos incrementos nubosos, que darán lugar a aguaceros aislados, tronadas y posibles ráfagas de viento, en provincias como Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Valverde, hasta las primeras horas de la noche.
Las temperaturas se mantendrán bastante calurosas, debido al viento del sureste, soplando sobre el territorio nacional, así como la época del año y concentración de polvo proveniente del desierto del Sahara que incrementará a partir de hoy.
Por tanto, señaló el Indomet es importante mantenerse hidratados, vestir ropas de colores claros y no exponerse de manera directa a la radiación solar sobre todo en el periodo de mayor insolación (11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde). EFE
mf