Agustín Lozano, reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol hasta 2030

4 minutos

Lima, 18 ago (EFE).- El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue reelegido este lunes para un nuevo mandato hasta 2030, al obtener el 95 % de votos favorables de la Asamblea de Bases de la institución rectora del fútbol peruano.

«Agradezco la ratificación de la confianza de los presidentes de las instituciones del fútbol. Hoy hemos demostrado que es posible la unidad y pensar en un solo objetivo que es el crecimiento del fútbol peruano», dijo Lozano tras ser escogido nuevamente para el cargo.

La Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol, máximo organismo que rige los destinos de este deporte en Perú, eligió a su nueva junta directiva, que tiene iniciará su gestión el 20 de diciembre del 2025 y la culminará el 19 de diciembre del 2030, según el estatuto de la FPF, sujeto al calendario mundialista de la FIFA mundialista, aprobado por unanimidad este mismo lunes.

Junto a Lozano como presidente, fueron elegidos Lander Alemán como primer vicepresidente y Luis Alberto Duarte como segundo vicepresidente, así como ocho directores; Claudio Vidal Limaylla, Osías Ramírez, Freddy Joaquín Ames, Raúl Alexander Lozano, Farid Damin Awad, Franklin Ali Chuquizuta, Juan Andrés Ricketts y Gabriela Moreno.

«Ahora corresponde trabajar de la mano con cada uno de los dirigentes porque todos somos conscientes de que necesitamos resultados deportivos», indicó Lozano.

Con Lozano como presidente, la Federación no renovó al seleccionador Ricardo Gareca para afrontar las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, donde la selección peruana ha tenido un bajo desempeño que la mantiene actualmente en el penúltimo lugar de la clasificación, sin opciones de clasificarse para la Copa del Mundo.

Agregó que en su gestión han logrado recuperar la Federación en materia económica y ahora pretenden seguir realizando obras de infraestructura en todo el país, invirtiendo en fútbol de menores y las selecciones juveniles «sin perder de vista el aspecto social e impacto que tiene nuestra Federación para el pueblo peruano».

Lozano es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de lavado de activos y el Ministerio Público abrió a finales de 2024 otra carpeta en su contra por un presunto uso indebido de recursos de la FPF, la supuesta entrega de favores a algunos clubes nacionales y una acusación de reventa de entradas y de viajes al Mundial de Catar 2022.

Por este segundo caso fue detenido en noviembre de 2024 y la Fiscalía pedía para el presidente de la FPF 36 meses de prisión preventiva, pero tras ser liberado, el Ministerio Público tuvo que retirar los cargos de pertenencia a una red criminal, en cumplimiento de una nueva ley que obligó a modificar la acusación contra el dirigente, que ahora está a cargo de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

Nuevo director general de la FPF

El 1 de agosto, el dirigente Jean Ferrari, artífice de los títulos de liga obtenidos por Universitario de Deportes en 2023 y 2024, fue nombrado como nuevo director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, cargo del área deportiva de la institución que ocupó antes Juan Carlos Oblitas.

Ferrari, quien renunció hace pocas semanas a la administración de Universitario, que ejerció desde 2021, «tendrá influencia directa y será un soporte fundamental para la junta directiva» de la FPF, declaró su presidente, Agustín Lozano, al presentar al nuevo directivo en una rueda de prensa.

Agregó que «asumirá el trabajo de buscar a los mejores técnicos y proponer ternas» para que los dirigentes de la FPF puedan «tomar la mejores decisiones» sobre las diferentes categorías de la selección nacional, incluida la absoluta, que actualmente dirige de manera interina el argentino-peruano Óscar Ibáñez. EFE

