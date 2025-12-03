AI expresa preocupación por actuar de ombudsman en el caso de abogada salvadoreña detenida

San Salvador, 3 dic (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por el actuar de la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), Raquel Caballero, en el caso de la activista y abogada Ruth López, detenida desde mayo pasado y quien el jueves cumple 200 días encarcelada.

En una carta, dirigida a la procuradora y publicada este miércoles en el sitio de web de AI, la organización internacional recordó que López «permanece privada de libertad desde el 18 de mayo de 2025, en un proceso marcado por la ausencia de garantías suficientes, denuncias de restricciones al acceso a su defensa y preocupaciones sobre su integridad».

En la carta se señala que «dada la gravedad de los hechos y el riesgo alegado para su seguridad y salud, la señora López se encuentra entre las personas respecto de las cuales los estándares internacionales exigen una protección reforzada por parte de los mecanismos nacionales de derechos humanos».

«En este sentido, queremos expresar nuestra seria preocupación porque la actuación pública de la institución a su cargo (al de Caballero) y, en particular, en relación con el caso de la Sra. López, no refleja la diligencia, el enfoque de prevención, ni la centralidad de la víctima que exige su mandato constitucional», manifiesta.

AI insta a la procuradora a «ejercer plenamente las facultades constitucionales de verificación y supervisión, mediante visitas regulares y rigurosas a la Sra. López, documentando su estado de salud, condiciones de detención y acceso a su defensa» y a «emitir pronunciamientos institucionales con enfoque de protección, evitando expresiones o valoraciones que puedan interpretarse como minimización del riesgo o deslegitimación de denuncias».

Además, «asegurar que la PDDH actúe con independencia y autonomía, sin alinearse a posiciones que puedan comprometer o que puedan ser percibidas como comprometiendo su función de control frente a posibles violaciones cometidas por agentes estatales».

«A 200 días de la detención de Ruth López, su caso emblemático pone en relieve la importancia de contar con instituciones nacionales de derechos humanos fuertes, independientes y centradas en la dignidad humana», agrega.

López, activista, abogada y crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, se desempeñó como jefa del área Anticorrupción de la reconocida organización Cristosal y fue reconocida por la BBC en 2024 como una de las mujeres más influyentes de El Salvador.

La activista fue detenida el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito. EFE

