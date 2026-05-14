AI pide investigar como «crimen de guerra» la destrucción de viviendas sirias por Israel

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Beirut, 14 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que Israel destruyó al menos 23 estructuras civiles en el sur de Siria entre 2024 y 2025, y pidió que estos incidentes deliberados sean investigados como «crímenes de guerra».

Los inmuebles fueron destruidos en los seis meses siguientes al derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a comienzos de diciembre de 2024, cuando la fuerzas israelíes entraron a la zona desmilitarizada de Siria y llevaron a cabo una serie de «redadas» contra la población.

Las estructuras afectadas se ubicaban en tres aldeas diferentes de la provincia de Quneitra, fronteriza con Israel, y fueron devastadas sin que existiera una «necesidad militar imperiosa» para hacerlo, según un comunicado emitido por la organización.

AI documentó los daños en las localidades de Al Hamidiya, Rasim al Rawadi y Al Rafeed a través de la verificación de imágenes, el análisis de publicaciones en los medios de comunicación y entrevistas con testigos que confirmaron que se habían registrado hostilidades previas en estas zonas.

Además, desde su entrada a la zona desmilitarizada, las fuerzas israelíes establecieron al menos nueve bases en Quneitra y la vecina provincia de Deraa.

«La destrucción ilegal de propiedades civiles se ha convertido en un sello distintivo de las operaciones militares de Israel en la región, documentada en los últimos años en Gaza y el Líbano, y ahora también en Siria como ha probado nuestra investigación», alertó la subdirector regional de AI, Kristine Beckerle.

En este sentido, la responsable de la ONG destacó que el Ejército del Estado judío ha obligado al desplazamiento forzoso de familias y destruido sus viviendas «de forma repetida y deliberada», lo que supone una violación «clara» de la ley humanitaria.

En la actualidad, Israel está llevando a cabo operaciones de este tipo en el sur del Líbano, donde ha realizado un gran número de demoliciones de viviendas tanto con excavadoras como con explosivos en las zonas que mantiene ocupadas, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países. EFE

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