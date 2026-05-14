AI pide investigar como «crimen de guerra» los ataques israelíes contra viviendas en Siria

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Amnistía Internacional (AI) afirmó este jueves que la destrucción de viviendas civiles en el sur de Siria por parte del ejército israelí desde la caída de Bashar al Asad debería investigarse como un «crimen de guerra».

Israel trasladó sus fuerzas a una zona desmilitarizada patrullada por la ONU en los Altos del Golán sirios, bajo ocupación israelí, tras el derrocamiento de Asad en diciembre de 2024 por fuerzas islamistas a las que el Estado hebreo considera yihadistas.

También ha lanzado cientos de ataques contra Siria y lleva a cabo incursiones regulares en el sur del país, donde exige una zona desmilitarizada.

«La destrucción deliberada de viviendas civiles por parte del ejército israelí» en la provincia de Quneitra, en el sur de Siria, desde diciembre de 2024 «sin necesidad militar absoluta, debe investigarse como crimen de guerra», afirmó AI en un comunicado.

«Israel tiene la obligación de reparar estas graves violaciones del derecho internacional humanitario», añadió la organización de derechos humanos.

Amnistía señaló que el día en que cayó Asad las fuerzas israelíes entraron en tres aldeas y pueblos de la zona desmilitarizada de la ONU en la provincia de Quneitra, «y llevaron a cabo redadas domiciliarias y ordenaron a los residentes que se marcharan».

«Durante los seis meses siguientes, el ejército israelí destruyó o dañó al menos 23 estructuras civiles en tres aldeas», afirmó basada en imágenes satelitales, al añadir que testigos describieron los edificios como «sus hogares y los de sus vecinos».

Las operaciones israelíes en el sur de Siria han continuado incluso mientras las nuevas autoridades islamistas de Damasco han mantenido conversaciones con funcionarios israelíes en los últimos meses, a medida que se acercan a un acuerdo de seguridad tras décadas de hostilidades.

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