AIE: La pérdida de petróleo llega a los 14 millones de barriles diarios

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Viena, 11 may (EFE).- El volumen del suministro de petróleo perdido por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz alcanza los 14 millones de barriles diarios, afirmó este lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

«La cantidad de petróleo que perdemos a día de hoy en esta crisis energética es mayor que todas las crisis energéticas que se han presentado en la historia», subrayó Birol en rueda de prensa en Viena.

Esos 14 millones de barriles diario equivalen a cerca del 13,5 % del consumo total global medio que la AIE estima para este año.

Si bien la AIE está haciendo «esfuerzos diplomáticos» para que otros productores, como Nigeria, Brasil o Canadá, aumenten su bombeo con el fin de compensar algo de lo perdido, se requieren también medidas para reducir el consumo, destacó Birol.

Entre las posibles medidas abogó por impulsar el transporte público, reducir los límites de velocidad de los autos o facilitar el teletrabajo, destacó Birol, advirtiendo de que cuánto más tarde se reaccione, más dolorosas serán las medidas.

«Es importante dar estos pasos cuanto antes, porque si esperamos las medidas van a tener que ser más drásticas», subrayó.

Varios países de Asia «ya lo están haciendo (ahorrar energía)», mientras que en Europa no parece haber la misma consciencia sobre la dimensión de la crisis, aseguró Birol.

«En mi opinión, lo que los asiáticos están haciendo ahora, tomar algunas medidas para reducir el consumo, también debería estar en la lista (de tareas) de los políticos europeos», agregó.

Si bien admitió que la situación en Asia es más acuciante por su mayor dependencia de los suministros del Golfo Pérsico, advirtió de que al final, el mercado mundial de petróleo y gas es uno solo, y la crisis está golpeando a todos los países. EFE

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