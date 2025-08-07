The Swiss voice in the world since 1935

Airbus ha entregado 373 aviones hasta finales de julio, lejos del objetivo de 820 en 2025

París, 7 ago (EFE).- Airbus ha entregado 67 aviones a sus clientes durante el mes de julio, con lo que en los siete primeros meses del año lleva 373, una cifra que está lejos todavía del objetivo de 820 que se ha fijado para todo el año por los retrasos en la recepción de los motores para decenas de aeronaves.

El fabricante aeronáutico europeo publicó este jueves las cifras de julio, un mes en el que por otra parte consiguió contratos para siete aviones.

Por lo que se refiere a las entregas desde comienzos de año de los 373 aparatos, 332 son de las familias de pasillo único A220 y A320, mientras que el resto son aeronaves de gran capacidad: 14 de la familia A330 y 27 del A350.

Al presentar sus resultados semestrales el pasado 30 de julio, Airbus se reafirmó en su objetivo de poner en manos de sus clientes 820 aviones en 2025 y, aunque su consejero delegado, Guillaume Faury, reconoció que no será fácil, aseguró que tienen «un plan creíble para la segunda mitad del año».

En 2024, entregó 766 aviones comerciales, lo que significa que no consiguió cumplir su objetivo de 770 que había tenido que revisar a la baja a mediados de año, ante los cuellos de botella que han estado atravesando muchos de sus proveedores. EFE

