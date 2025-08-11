The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 10 fallecidos y 37 heridos en accidente de autobús en la sierra sur de Perú

Lima, 11 ago (EFE).- Un autobús de pasajeros cayó por una ladera en el sur de los Andes de Perú, hacia el río Inambari, lo que provocó la muerte de al menos diez personas y heridas a otras 37 que fueron trasladadas a hospitales cercanos, según informaron este lunes los medios locales.

El accidente del bus de la empresa Selva Sur ocurrió el domingo por la noche cuando circulaba por la provincia de Sandia, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia, después de haber partido de la ciudad de Juliaca con destino a San Pedro de Putina Puncu.

El fiscal Edén Sucasaire informó a la emisora RPP de que había en el lugar «un aproximado de diez (muertos), seis que se encuentran dentro del bus y cuatro que hemos podido recuperar» con apoyo de la Policía Nacional.

Las labores de rescate de los cuerpos se extendieron toda la madrugada del lunes, dada la complejidad de la labor por la ubicación del vehículo en el barranco.

A su vez, la Red de Salud de Sandia confirmó que ha recibido a 37 personas para ser atendidas por lesiones en el accidente, entre los cuales hay ocho menores.

La Policía Nacional en Sandia investiga las causas del accidente, que en muchos casos corresponde al mal estado de las vías en las regiones altoandinas o el cansancio de los conductores por estar expuestos a largas jornadas de trabajo. EFE

