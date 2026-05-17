Al menos 10 muertos por un ataque armado en el estado mexicano de Puebla

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Ciudad de México, 17 may (EFE).- Al menos 10 personas, incluida una menor de edad, fallecieron este domingo tras un ataque armado en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla (centro de México), según informaron las autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) indicó que entre las 10 víctimas mortales hay seis hombres, tres mujeres y una menor, «quienes presuntamente fueron atacadas por sujetos armados».

Según las primeras informaciones, los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda y atacaron a una familia aparentemente vinculada al sector del transporte en la región.

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, que ha abierto una investigación, nueve personas murieron en el lugar y una mujer falleció mientras era trasladada para recibir atención médica.

Los policías municipales habían acudido al inmueble tras la alerta de un ciudadano que observó personas aparentemente sin vida en el lugar. Al llegar, localizaron a varias víctimas con lesiones por arma de fuego.

Medios locales indicaron que la menor fallecida era una recién nacida y que entre los seis varones presuntamente habría otros dos menores de edad, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades.

Tras el ataque, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad y labores de inteligencia para localizar a los responsables.

La policía estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades ministeriales participan en las investigaciones, mientras continúan los patrullajes y revisiones en accesos a la comunidad, añadió la SSP.

El estado de Puebla ha registrado en años recientes distintos episodios de violencia armada, algunos de ellos vinculados por las autoridades a actividades del crimen organizado.

En diciembre de 2024, tres hombres murieron linchados por pobladores en Atzitzihuacán, y en junio de 2016, un ataque armado durante un partido de béisbol en el municipio de Acatzingo causó cuatro muertos, según autoridades estatales. EFE

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