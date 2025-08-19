The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 11 muertos por las lluvias torrenciales en el este de la RD del Congo

Nairobi, 19 ago (EFE).- Al menos once personas murieron por las lluvias torrenciales que cayeron la noche del pasado domingo al lunes en el este de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Kivu del Sur, confirmó este martes la sociedad civil local.

«Después de las evaluaciones sobre el terreno, establecimos un recuento de once muertos», declaró a medios locales Isaya Benjamin, presidente de la sociedad civil de la localidad de Bunyakiri, donde sucedieron los hechos.

Añadió que «hay varios heridos, algunos de los cuales están recibiendo la atención médica adecuada en diversos centros médicos».

Aunque inicialmente se comunicó el fallecimiento de ocho personas, el número creció tras el hallazgo de otros tres cuerpos este martes.

Las fuertes precipitaciones provocaron deslizamientos de tierra que cortaron en varios puntos una de las principales carreteras de la zona y destruyeron puentes, impidiendo a la población acceder a algunas partes de Bunyakiri.

Asimismo, muchos objetos de valor se vieron arrastrados por el agua, varias viviendas resultaron dañadas y las lluvias mataron a un gran número de cabezas de ganado y destruyeron campos de cultivo.

Bunyakiri es un importante centro comercial en la zona y una fuente de suministro agrícola para la capital provincial, Bukavu.

Kivu del Sur ya fue escenario de lluvias torrenciales el pasado mayo, cuando al menos 119 personas murieron en el pueblo de Kasaba, al desbordarse el río homónimo. Esa localidad se encuentra a orillas del lago Tanganica, en el territorio de Fizi.

Este tipo de desastres naturales no hace más que agravar la crisis humanitaria en Kivu del Sur, sumido en un conflicto entre el Ejército de la RDC y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que controla gran parte de la provincia y cuenta con el apoyo de la vecina Ruanda, según han confirmado las Naciones Unidas y varios países. EFE

