Al menos 12 muertos en un atentado suicida en la capital de Pakistán

El ministro del Interior de Pakistán anunció que al menos 12 personas murieron y 27 resultaron heridas el martes en un atentado suicida con bomba frente a un tribunal de la capital Islamabad, reivindicado por los talibanes pakistaníes.

Este ataque, el primero de este tipo que se produce en la ciudad en años, provocó el pánico entre la población de una zona en la que también se encuentran varias oficinas gubernamentales.

«Se ha producido un atentado suicida en el Kachehri», el tribunal de distrito, declaró el ministro Mohsin Naqvi en el lugar de los hechos. «Hasta ahora hay 12 personas muertas y alrededor de 27 heridas».

Un periodista de AFP vio a tropas paramilitares acordonando la zona donde, según el ministro del Interior, el autor detonó los explosivos cerca de un vehículo policial.

El movimiento de los talibanes de Pakistán (TTP) reivindicó posteriormente el atentado. «Este martes, uno de nuestros miembros atacó un tribunal de Islamabad», declaró el grupo en un comunicado.

«Se llevarán a cabo ataques contra quienes dictan sentencias basadas en leyes no islámicas, quienes las aplican y quienes las protegen, hasta que la ‘sharía’ impere en todo el país», añadió el TTP.

Antes de esta reivindicación, el primer ministro Shehbaz Sharif ya había acusado al TTP y a los separatistas de la región de Baluchistán, ambos responsables de ataques dirigidos principalmente contra las fuerzas de seguridad.

En Islamabad, el abogado Mohammed Shahzad Butt relató que se produjo una «explosión masiva».

«Todo el mundo empezó a correr hacia dentro despavorido. He visto al menos cinco cadáveres tirados en la puerta principal», declaró a AFP.

Otro abogado, Rustam Malik, indicó que escuchó «un fuerte estallido en la puerta» cuando entraba en el complejo. «Vi dos cuerpos tendidos en la puerta y varios vehículo en llamas», añadió.

– Tensiones regionales –

Islamabad se ha mantenido en gran medida al margen de la violencia de milicianos en los últimos años, y el último atentado suicida se produjo en diciembre de 2022.

Pero el país se enfrenta a un resurgimiento de los ataques, que las autoridades atribuyen principalmente a grupos armados que supuestamente se refugian en territorio afgano.

El atentado se produjo mientras las fuerzas de seguridad paquistaníes combatían a milicianos atrincherado en una escuela del distrito de Wana, en el noroeste de Jaiber Pastunjuá, cerca de la frontera con Afganistán.

«Anoche también hubo un atentado en Wana», declaró Naqvi. «Tres personas murieron en ese atentado. El autor del atentado es afgano. Afganistán está directamente implicado en ese atentado».

Ataques recientes provocaron un sangriento enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán en octubre, el peor combate transfronterizo en años.

Según Naciones Unidas, más de 70 personas murieron en ambos bandos, entre ellas unos 50 civiles afganos.

Ambos países acordaron un frágil alto el fuego, pero no lograron concretar los detalles durante varias rondas de negociaciones.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmó antes de la reivindicación que el atentado suicida de Islamabad debe considerarse «una llamada de atención».

«En este contexto, sería inútil albergar grandes esperanzas de que las negociaciones con los gobernantes de Kabul tengan éxito», escribió en X.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a los talibanes paquistaníes y a otros grupos que lanzan ataques en la larga y porosa frontera, algo que el gobierno afgano niega.

