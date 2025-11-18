Al menos 13 muertos en bombardeo israelí contra el mayor campo palestino del Líbano

(Añade versiones de Israel y Hamás)

Beirut, 18 nov (EFE).- Al menos trece personas murieron y un número indeterminado de ellas resultaron heridas este martes en un bombardeo israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el sur del Líbano, donde Israel aseguró haber alcanzado un centro del movimiento islamista Hamás.

«El ataque resultó en el fallecimiento de trece personas y causó heridas a varias más. Las ambulancias todavía están transportando a más víctimas a los hospitales cercanos», informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El Ejército israelí afirmó en un comunicado que la acción tuvo como objetivo un campo de entrenamiento perteneciente a Hamás en Ain el Helu, en la ciudad meridional de Sidón y donde le acusa de haber estado preparando a sus miembros para ejecutar planes «terroristas» contra el Estado judío.

Sin embargo, el grupo palestino calificó estas declaraciones de «pura invenciones» y defendió que las instalaciones atacadas son en realidad un campo deportivo frecuentado por jóvenes residentes en el campamento de refugiados, un grupo de los cuales estaba presente allí en el momento del bombardeo.

«No hay instalaciones militares en los campos palestinos en el Líbano», aseveró en una nota.

Ain el Helu es el campamento más grande de la comunidad palestina en el Líbano, que acoge una docena de estos terrenos administrados de facto por una miríada de facciones y sin presencia de las fuerzas de seguridad libanesas.

Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego acordado entre ambos países hace casi un año, aunque estas acciones suelen estar dirigidas contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá y es mucho menos común que sean alcanzados miembros de formaciones palestinas.

Sin embargo, desde el comienzo del conflicto a finales de 2023 se han producido varios ataques contra responsables de facciones en carreteras, campos de refugiados o sus inmediaciones, siendo el de mayor envergadura el que acabó con el entonces número dos del movimiento islamista palestino Hamás Saleh al Arouri a las afueras de Beirut. EFE

