Al menos 141 detenidos en protesta contra el mayor puerto de carbón del mundo en Australia

Sídney (Australia), 30 nov (EFE).- Al menos 141 activistas fueron detenidos en Newcastle, en la costa este de Australia, durante una masiva protesta climática que paralizó durante horas el tráfico marítimo del mayor puerto exportador de carbón del planeta, informó la Policía de Nueva Gales del Sur.

La Policía confirmó que 141 personas han sido arrestadas desde el jueves por delitos vinculados a la navegación, y otras 18 fueron tratadas bajo la Ley de Infractores Jóvenes, después de que miles de manifestantes invadieran el canal marítimo a bordo de kayaks o nadando, en el marco del «People’s Blockade» (bloqueo popular) organizado por el grupo medioambiental Rising Tide.

La Autoridad Portuaria de Nueva Gales del Sur suspendió todas las operaciones durante tres horas en la jornada del domingo tras considerar que la presencia masiva de activistas suponía «un riesgo para la seguridad».

La medida obligó a dos cargueros de carbón a dar media vuelta y posponer su entrada al puerto, señaló la organización en un comunicado.

El movimiento Rising Tide aseguró haber recibido la confirmación de que «no entrarían más barcos de carbón durante el resto del día», lo que calificó como un éxito.

«Hoy es una victoria del poder de la gente. Cuando el gobierno nos falla, el pueblo debe levantarse», afirmó la organizadora Zack Schofield.

Las detenciones incluyeron a activistas que se lanzaron al agua para bloquear embarcaciones.

«Nadé hacia el canal porque he visto de primera mano los impactos del cambio climático. Fue una decisión difícil y estaba asustada, pero si no lo hago yo, ¿quién lo hará?», declaró Allison Stockman, una educadora infantil arrestada la mañana del domingo.

Entre las personas detenidas figuraron también dos miembros de Greenpeace que escalaron el casco del buque Yangze 16 para desplegar una pancarta de cinco metros.

Las protestas, que incluyeron un «protestival» con actuaciones musicales, continuarán hasta el martes, mientras la Policía mantiene una zona de exclusión marítima activa hasta el lunes por la mañana.

Australia, uno de los mayores productores de carbón y emisores de CO2 del mundo, si se tiene en cuenta sus exportaciones de combustibles fósiles, se ha comprometido a reducir sus emisiones contaminantes para el 2030 y alcanzar las emisiones neutras en 2050, aunque sigue aprobando proyectos de carbón y gas. EFE

