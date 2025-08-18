Al menos 15 muertos en un nuevo ataque de una milicia ligada el Estado Islámico en la RDC

Kinsasa, 18 ago (EFE).- Al menos 15 personas, de ellos 14 civiles y un policía, fueron asesinados en un ataque perpetrado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia con lazos difusos con el Estado Islámico (EI), confirmó a EFE este lunes una fuente de la sociedad civil.

Los hechos se produjeron el pasado domingo en la localidad de Oicha, detalló a EFE Delphin Mupanda, portavoz de la sociedad civil del territorio de Beni, en la provincia de Kivu del Norte.

«Las ADF lanzaron su ataque y mataron a nueve personas, entre los cuales había ocho civiles y un policía, además de quemar una veintena de casas, que quedaron reducidas a cenizas. Esta mañana, hemos encontrado otros seis cuerpos de civiles, algunos de ellos parcialmente calcinados», dijo Mupanda.

«No tenemos ni idea de qué buscaban. Actualmente, el recuento es de 15 muertos pero los daños materiales son también enormes», lamentó el portavoz.

El ataque tuvo lugar después de que al menos 43 personas fueron asesinadas el pasado viernes por las ADF en la aldea de Meria, ubicada en el territorio de Lubero, también en Kivu del Norte.

En los últimos días, las ADF han multiplicado sus ataques contra la población civil, mientras esa provincia enfrenta la presencia de otros grupos armados, entre ellos el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por el Ejército de Ruanda, que controla gran parte del este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica.

Las ADF son una milicia de origen ugandés que actualmente tiene sus bases en Kivu del Norte y la provincia vecina de Ituri, donde lleva a cabo frecuentes ataques y siembra el terror entre la población civil.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar atentados en su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC iniciaron una operación militar conjunta contra los insurgentes.

Sus objetivos siguen siendo imprecisos, más allá de su eventual vinculación con el EI, que en algunas ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no han encontrado pruebas de apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos designó al grupo en marzo de 2021 como “una organización terrorista” afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el propio Ejército, a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco). EFE

