Al menos 15 muertos y 200 secuestrados en un ataque yihadista en el noreste de Nigeria

1 minuto

Lagos, 6 mar (EFE).- Al menos 15 personas murieron y 200 fueron secuestradas en un ataque perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) en el noreste de Nigeria, confirmaron este viernes a EFE fuentes militares y de una milicia que colabora con el Ejército nigeriano.

El ataque ocurrió a primera hora del pasado miércoles en la localidad de Ngoshe, en la zona de Gwoza, situada en el estado de Borno, donde los yihadistas atentaron contra una base militar y un campamento de desplazados internos.

«Al menos 200 personas siguen desaparecidas en la comunidad. Además, se han recuperado más de 15 cuerpos. La magnitud del ataque en la zona no tiene precedentes», confirmó a EFE por teléfono Sumaila Haruna, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, en inglés), una milicia que colabora con el Ejército en la lucha contra grupos yihadistas en la región. EFE

