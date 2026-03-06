Al menos 15 muertos y 200 secuestrados en un ataque yihadista en el noreste de Nigeria

Lagos, 6 mar (EFE).- Al menos 15 personas murieron y 200 fueron secuestradas en un ataque perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) en el noreste de Nigeria, confirmaron este viernes a EFE fuentes militares y de una milicia que colabora con el Ejército nigeriano.

El ataque ocurrió a primera hora del pasado miércoles en la localidad de Ngoshe, en la zona de Gwoza, situada en el estado de Borno, donde los yihadistas atentaron contra una base militar y un campamento de desplazados internos.

«Muchos combatientes del ISWAP atacaron Ngoshe en la madrugada del miércoles y sembraron el terror entre la población de la zona. Atacaron un puesto militar y mataron a algunos soldados», confirmó a EFE por teléfono Sumaila Haruna, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, en inglés), una milicia que colabora con el Ejército en la lucha contra grupos yihadistas en la región.

Haruna, que explicó que el ataque fue contra un campamento de desplazados internos, aseguró que la magnitud del ataque en la zona no tiene precedentes» y detalló que la mayoría de los secuestrados eran mujeres y niños, y que numerosos supervivientes huyeron a comunidades del vecino Camerún.

Un teniente del Ejército y miembro de la Operación Hadin Kai (desplegada en el noreste del país para combatir el yihadismo) también confirmó a EFE el ataque y los secuestros.

Esta fuente señaló que los yihadistas atacaron bases militares en Ngoshe y Pulka, localidad ésta también en la zona de Gwoza.

Los atacantes «llegaron en gran número y atacaron nuestras posiciones en Ngoshe y Pulka. Los combatimos ferozmente, pero perdimos 12 hombres. También mataron a civiles y secuestraron a muchos», explicó el teniente, cuya cifra de militares muertos ya había sido confirmada este jueves.

«Sin embargo -añadió-, posteriormente rastreamos, interceptamos y eliminamos a más de 50 terroristas».

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

