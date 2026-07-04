Al menos 18 muertos en ataques con drones contra varias aldeas en el este de la RD Congo

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Nairobi, 4 jul (EFE).- Al menos 18 personas murieron el viernes en ataques con drones atribuidos a grupos insurgentes contra varias aldeas situadas en la provincia de Kivu del Sur, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este sábado las autoridades locales.

Los ataques tuvieron lugar el viernes en el territorio de Fizi, y entre las víctimas hay «mujeres, hombres y niños», según declaraciones recogidas por medios locales del administrador de Fizi, Samy Badibanga, quien imputó la acción al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

«La infraestructura sanitaria y escolar ha quedado destruida, y varios estudiantes han visto sus escuelas arrasadas en las aldeas de Mulima, Kangouli y sus alrededores», detalló Badibanga.

Además de un número sin especificar de heridos, los bombardeos también han provocado el desplazamiento de la población hacia las ciudades de Baraka, Kananda, Mukera, Kichoula y Lumania.

Estas acciones se producen en el marco de intensos combates entre el Ejército congoleño y el M23, apoyado por la vecina Ruanda, en esa zona de Kivu del Sur.

El conflicto se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y, semanas después de Bukavu, capital de Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ratificó el pacto de junio de 2025 (firmado a nivel ministerial), ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Misión de las Naciones Unidas de Estabilización en la RDC (Monusco). EFE

pmc/jfu