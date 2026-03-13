Al menos 19 civiles muertos en la RDC en un ataque de rebeldes a varias aldeas en el este

Kinsasa, 13 mar (EFE).- Al menos 19 civiles murieron en ataques contra varias aldeas perpetrados en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Ituri, por el grupo rebelde Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco), confirmó a EFE este viernes un líder de la sociedad civil local.

Al menos tres aldeas en la zona de Djaiba fueron atacadas el miércoles por Codeco, detalló a EFE el coordinador de la sociedad civil de Ituri, Dieudonné Lossa.

«Ayer, encontramos cuatro cadáveres en Mba, diez más en Dendro y cinco más en Gopa. Este es un balance provisional, pero seguimos con la búsqueda, ya que algunos residentes nos informaron de que varias personas habían sido secuestradas» por los rebeldes, afirmó Lossa por teléfono.

El coordinador instó al gobierno provincial y a las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) a que actúen con la mayor velocidad posible contra el grupo armado, mientras la situación se mantiene tensa en la zona afectada, donde muchas personas han huido de sus hogares por miedo a la violencia.

Sobre los ataques, el coronel Ruffin Mapela, administrador militar del territorio de Djugu, que engloba la zona golpeada, declaró a EFE: «Estamos al tanto de la situación, pero estoy a la espera de informaciones para ajustar nuestra reacción contra estos milicianos».

Desde 2022, varias zonas de Ituri sufren una escalada de ataques, muchos perpetrados por Codeco, que dice representar a la comunidad lendu (de agricultores) y que se formó en 2018 para combatir los abusos del Ejército.

Este último ataque ocurrió pese a que seis milicias que operan en Ituri -incluida Codeco- firmaron el pasado junio un nuevo acuerdo de cese de las hostilidades.

A pesar del pacto, la violencia persiste en la provincia, donde la población vive aterrorizada por estos grupos y otros como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia con vínculos difusos con el Estado Islámico que no formó parte de ese acuerdo.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

