The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 20 muertos este lunes en la ciudad de Gaza, 9 de ellos mujeres y niños

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 15 sep (EFE).- Al menos 20 personas murieron en lo que va de lunes, entre ellas nueve mujeres y niños, por ataques israelíes en la ciudad de Gaza, según informaron a EFE fuentes del hospital Al Shifa, el mayor de la capital gazatí.

Solo a ese centro llegaron 20 cadáveres desde la medianoche hasta las 10.00 hora local (7.00 GMT). Entre los muertos hay siete miembros de la familia Abu Ganema, incluyendo al menos tres niños. Además, durante la noche el hospital recibió 40 heridos por los bombardeos israelíes.

La capital gazatí concentra la mayoría de bombardeos de Israel en los últimos días, ante la intención del Ejército de desplazar forzosamente a su población -alrededor de un millón de personas- como parte de la ofensiva contra la ciudad.

Ayer domingo, el Ejército israelí derribó al menos cinco torres de gran altura de la urbe. Junto a ellas, las fuerzas armadas han destruido decenas de edificios en la capital desde que Israel anunció su intención de invadir toda la ciudad a mediados de agosto.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 64.800 personas, entre ellas más de 19.000 niños.EFE

mt/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR