Al menos 23 muertos en Nairobi por fuertes lluvias e inundaciones

4 minutos

(Actualiza número de fallecidos y añade declaraciones del presidente de Kenia, William Ruto)

Nairobi, 7 mar (EFE).- Al menos 23 personas murieron durante la noche del viernes como consecuencia de unas inundaciones que afectaron al condado de Nairobi tras fuertes lluvias durante la tarde, confirmó la Policía Nacional de Kenia.

«Las lluvias torrenciales han provocado inundaciones significativas que, lamentablemente, han causado hasta el momento 23 fallecidos, además de destrucción de propiedades, cierre de carreteras y desplazamiento de residentes», publicó la Policía en su cuenta de la red social Facebook.

El cuerpo policial también destacó el rescate exitoso de 29 personas, quienes ya se encuentran recibiendo el apoyo necesario.

Según medios locales, el comandante de la Policía de Nairobi, George Seda, informó a primera hora de la mañana de que más de 70 vehículos quedaron atrapados o varados a lo largo de toda la ciudad, que experimentó interrupciones de tráfico al quedar intransitables algunas de sus principales carreteras.

Ruto expresa sus condolencias

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó en X sus condolencias por la «trágica pérdida de vidas, el desplazamiento de residentes y daños a viviendas, propiedades y medios de subsistencia».

Asimismo, ordenó el despliegue de un equipo de respuesta a emergencias liderado por el Ministerio del Interior y la Administración Nacional, que colaborará con las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, por sus siglas en inglés), que movilizaron una Unidad Militar de Respuesta Rápida para apoyar al Centro Nacional de Operaciones de Desastres, a los equipos de emergencia del condado y a otras agencias de rescate.

Ruto ordenó la liberación inmediata de «alimentos de socorro» de sus reservas estratégicas para distribuirlas entre los afectados, y anunció que el Gobierno cubrirá los gastos hospitalarios de los heridos y afectados.

«También se brindará apoyo humanitario de emergencia a las familias que se enfrentan al desplazamiento y a dificultades durante este período», agregó.

Debido a estas inundaciones, Ruto señaló que el Programa de Regeneración del río Nairobi «sigue siendo un componente fundamental» de su estrategia para restaurar los ecosistemas fluviales, mejorar los sistemas de drenaje y reducir los riesgos de inundaciones en la ciudad.

El Distrito Central y las salidas del aeropuerto, afectados

Entre las zonas afectadas se encuentran los accesos al Distrito Central de Negocios, que es el centro administrativo y comercial de la ciudad, o la salida del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta.

Otras zonas afectadas dentro de la capital son Mukuru, Kibra, Mathare, Huruma, Sur B, Sur C, Pipeline en Embakasi, Roysambu, Kahawa Oeste, Githurai y partes del barrio de Westlands.

Poco antes, la Cruz Roja de Kenia informó en redes sociales de que sus equipos rescataron a 20 personas que habían quedado varadas en la carretera de Kirinyaga.

«Más allá de Nairobi, también se han reportado inundaciones en el barrio de Wang’chieng, condado de Kisumu, después de que el río Sondu-Miriu se desbordara, afectando a las localidades de Kobala y Kobuya. Aproximadamente 381 hogares se han visto afectados, con casas y granjas inundadas y alrededor de 56 hectáreas de tierras de cultivo destruidas», añadió la organización.

El Departamento Meteorológico de Kenia advirtió de que los riesgos de inundaciones siguen siendo altos en zonas con sistemas de drenaje de bajo nivel y en áreas cercanas a ríos.

Por su parte, el ministro de Servicio Público, Desarrollo de Capital Humano y Programas Especiales, Geoffrey Ruku, anunció que este sábado se celebrará una reunión de coordinación de emergencias con las principales agencias nacionales de respuesta a desastres. EFE

pmc/vh