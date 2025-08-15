The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 25 mineros sepultados tras un derrumbe en una mina de oro en Tanzania

Una mina de oro se derrumbó en Tanzania a principios de esta semana y sepultó al menos a 25 personas, anunció el jueves la presidenta del país, Samia Suluhu Hassan, mientras continúa las operaciones de rescate.

El accidente ocurrió el lunes cuando se realizaba mantenimiento en la mina de oro Nyandolwa, en la región noroccidental de Shinyanga, a unos 200 kilómetros al norte de la capital, Dodoma.

En un comunicado publicado en X, Hassan dijo que «25 de nuestros compatriotas que trabajaban en la mina quedaron enterrados bajo los escombros». 

La presidenta expresó su «gran tristeza» por el accidente y dijo que las agencias de seguridad ayudarían a los bomberos y a otros equipos en el lugar a «acelerar la operación de rescate en curso». 

La comisionada regional de Shinyanga, Mboni Mhita, pidió paciencia. «Nadie esperaba que ocurriera este accidente, mantengamos la calma y sigamos apoyando los esfuerzos de rescate», dijo en el lugar.

«Las personas enterradas estaban realizando mantenimiento en los pozos», agregó. 

Tanzania es el cuarto mayor productor de oro en África, y los accidentes mineros son frecuentes debido sobre todo a la ausencia de medidas de seguridad adecuadas.

En enero del año pasado, 22 mineros murieron en un deslizamiento de tierra en otra mina de oro en el norte del país, después sufrir lluvias torrenciales.

