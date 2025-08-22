Al menos 250 bomberos de siete países europeos han ayudado a extinguir incendios en España

Bruselas, 22 ago (EFE).- Al menos 250 bomberos procedentes de Alemania, Francia, Finlandia, Rumanía, Grecia, Países Bajos y Estonia han contribuido a las tareas de extinción de los incendios forestales en España en la última semana, coordinados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil que el Gobierno solicitó el pasado miércoles 13 de agosto.

A los 230 bomberos alemanes, franceses, finlandeses, rumanos y griegos que han llegado desde finales de la semana pasada a territorio español se le suman 20 estonios y un contingente neerlandés que estaban preposicionados en el país para colaborar en labores de formación y control y que también se han sumado a la lucha contra los incendios.

«España no está sola frente a incendios forestales sin precedentes. Nueve países han enviado cuatro aviones, cinco helicópteros y 230 bomberos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que convierte a esta en la mayor operación de respuesta a incendios forestales de este año», escribió en redes sociales la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Francia, Italia, Países Bajos, Eslovaquia y la República Checa también han contribuido a la extinción de los incendios con el envío de aviones y helicópteros.

Se trata de la mayor activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil del verano de 2025 en toda la UE, tanto en cantidad de ayuda como en el número de países involucrados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto a disposición de España el Fondo de Solidaridad de la UE para ayudar a la recuperación tras una llamada telefónica este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Diecinueve incendios permanecen activos este viernes en Castilla y León, Extremadura y Galicia y el total de hectáreas quemadas se estima en al menos 325.000 hectáreas, el 79 % de ellas en Galicia y Castilla y León. EFE

