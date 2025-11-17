Al menos 28 civiles muertos por un ataque de rebeldes ligados al EI en la RD del Congo

Kinsasa, 17 nov (EFE).- Al menos 28 civiles fueron asesinados por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo rebelde de lazos difusos con el Estado Islámico (EI), en un ataque en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este lunes a EFE un líder de la sociedad civil y autoridades locales.

El ataque ocurrió la noche del viernes pasado en la localidad de Biambwe, en la provincia nororiental de Kivu del Norte.

“Ya contamos con 28 cuerpos, incluyendo 17 que estaban hospitalizados, pero aún es un número provisional, porque los milicianos de las ADF mataron (civiles) al pasar por el centro de salud de (la localidad de) Biambwe”, dijo a EFE el presidente de la sociedad civil del territorio de Lubero, donde tuvieron lugar los hechos, Mohindo Taufeni.

Efectivos de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y del Ejército ugandés, así como las milicias de autodefensa Wazalendo, se desplegaron en la localidad, tras el ataque, para asegurar la zona.

“La búsqueda continúa. Las FARDC están en el lugar y están asegurando la zona”, aseguró a EFE el coronel Alain Kiwewa, administrador de Lubero.

El coronel confirmó que las ADF fueron los responsables del ataque y pidió colaboración a la población.

“La mayoría de las víctimas estaban hospitalizadas en el centro de salud antes de que llegaran las ADF y las asesinaran. Esto es inaceptable”, afirmó Kiwewa.

“Condenamos este acto y hacemos un llamado a la población para que coopere con el ejército e informe sobre cualquier actividad sospechosa en la zona”, agregó el coronel, quien no facilitó cifras de víctimas mortales.

Las ADF son un grupo rebelde de origen ugandés, con bases en las provincias de Kivu del Norte y la vecina Ituri, y tienen una posible vinculación con el Estado Islámico (EI), que en ocasiones se responsabiliza de sus ataques.

Las autoridades ugandesas han acusado al grupo de organizar ataques dentro de su territorio, incluidos dos atentados suicidas en Kampala en noviembre de 2021 y asesinatos por parte de motoristas armados contra altos funcionarios.

Tras los atentados, los ejércitos de la RDC y Uganda iniciaron una operación militar conjunta en suelo congoleño para eliminar a las ADF, pero los ataques no han cesado hasta ahora.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de las Naciones Unidas en el país (Monusco). EFE

