Al menos 30 lesionados en Caracas tras volcarse un autobús, informan los bomberos

Caracas, 23 ago (EFE).- Al menos 30 personas resultaron lesionadas al volcarse un autobús de transporte público en una zona en el centro de Caracas, informó este sábado el comandante general del Cuerpo de Bomberos de la capital venezolana, Pablo Palacios.

A través de un mensaje en Telegram, el funcionario afirmó que los lesionados sufrieron traumatismos multisistémicos y fueron trasladados «de inmediato» a centros de salud públicos, sin precisar más detalles.

Según Palacios, se presume que el vuelco se produjo después de que el conductor perdiera el control del vehículo.

La publicación señaló que efectivos del Cuerpo de Bombero de Caracas «brindaron la debida atención prehospitalaria» a los lesionados, en conjunto con personal de Protección Civil y paramédicos de Vías Rápidas, un grupo adscrito al Ministerio de Transporte.

Según cifras difundidas en su cuenta de Instagram por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa, 115 personas fallecieron y 458 resultaron lesionadas en junio pasado en siniestros viales en Venezuela.

El informe agregó que el 57 % de los fallecidos eran motoristas.

A principios de febrero, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció un plan para reducir la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito que, según el funcionario, es el «índice de mayor número de muertes» en el país.

Saab señaló entonces que en 2024 se registraron 1.924 accidentes de tránsito en el país, de los cuales el 37 % correspondió a choques entre vehículos, el 27 % a arrollamientos, el 18 % a colisiones contra objetos fijos y el 18 % a «motivos varios».EFE

