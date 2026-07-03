Al menos 30 muertos en los peores ataques rusos contra Kiev desde 2022

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Al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas el jueves en Kiev, en el que fue, según las autoridades, el mayor ataque ruso contra la capital de Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 496 drones y 74 misiles entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Los ataques de Moscú contra Ucrania son casi diarios desde hace más de cuatro años, con alertas aéreas que ya forman parte de la rutina de sus habitantes.

Tras el hallazgo de tres nuevos cadáveres entre los escombros, el balance aumentó este viernes hasta 30 muertos, indicaron los servicios de rescate de la capital.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, había contabilizado 27 muertos y 91 heridos en un primer balance.

Ucrania, que dispone de recursos más limitados en materia de misiles, también ha intensificado sus ataques contra territorio ruso, y golpea en particular al sector petrolero.

En Kiev, periodistas de la AFP escucharon explosiones de noche durante varias horas. En uno de los barrios, un reportero vio cómo los equipos de rescate extraían un cuerpo de entre los escombros.

En las calles, los habitantes acudieron en masa a los refugios, algunos con colchones bajo el brazo.

Unas 52.000 personas, entre ellas 4.500 niños, se refugiaron en estaciones subterráneas para protegerse, la cifra más alta de los últimos años, según el metro de Kiev.

«Nunca había bajado a un refugio, pero hoy lo hice por primera vez», contó Karina Taran, de 25 años, que comprendió la gravedad de la situación cuando los misiles comenzaron a caer.

«Agarré a mi hijo y simplemente corrí al refugio. No salí hasta la mañana siguiente», agregó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió que su país responderá y pidió a Estados Unidos que le dé licencia para fabricar misiles de defensa antiaérea Patriot, a fin de «impedir ataques como este».

Zelenski denunció que «Rusia apunta a blancos civiles únicamente para obligar a Ucrania a renunciar a su Estado». «Eso no ocurrirá», aseguró, y prometió responder a los ataques.

También pidió a sus aliados que evalúen la posibilidad de acelerar la ayuda en defensa aérea para su país en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía la próxima semana.

Un alto funcionario estadounidense declaró que el presidente Donald Trump quiere un acuerdo de paz para poner fin a las «matanzas insensatas» en Ucrania.

Antes de regresar al cargo el año pasado, el magnate republicano dijo que podía resolver la guerra en Ucrania en 24 horas, pero los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un alto el fuego entre Moscú y Kiev están estancados.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el ataque y exigió un alto el fuego.

– «Nunca había sido así» –

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, declaró el viernes día de luto en Kiev, «en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital».

Decenas de residentes salieron de sus refugios por la mañana y descubrieron que sus apartamentos habían quedado destruidos y sus pertenencias reducidas a escombros.

Sabina Mambetova, de 32 años y cuya vivienda quedó arrasada, contó a la AFP que había huido de la ciudad oriental de Kramatorsk para instalarse en Kiev.

«La mitad del edificio está destruido y el techo ya no existe», dijo señalando la que hasta hace unas horas era su hogar.

«Ha habido muchos ataques antes, pero nunca había sido así», dijo a la AFP, describiendo la situación como «una verdadera pesadilla».

– «Incrementando la presión» –

El Ministerio de Defensa ruso confirmó un «ataque masivo» contra la capital ucraniana, «en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles», al tiempo que afirmó haber apuntado a «empresas de la industria militar e instalaciones energéticas».

La presidencia rusa enfatizó poco después que «seguirá incrementando la presión sobre el régimen de Kiev, para lograr nuestros objetivos establecidos», según comentó a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Respondía así a una pregunta sobre la intención de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones a Moscú.

Kiev ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, mientras que las negociaciones mediadas por Estados Unidos se encuentran estancadas.

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