Al menos 300 muertos en un nuevo derrumbe en una zona minera del noreste de RD del Congo

Kinsasa, 8 mar (EFE).- Al menos 300 personas han muerto en un nuevo derrumbe ocurrido en la zona minera de Rubaya, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), informó este domingo a EFE un líder de la sociedad civil local.

El deslizamiento de tierra ocurrió este sábado por la lluvia que cayó en la explotación minera de Gakombe y afectó no sólo a mineros artesanales que trabajan en ese yacimiento, sino a familias que viven en los alrededores, declaró a EFE el coordinador de la sociedad civil de Masisi (donde está Rubaya), Telesphore Nitendike.

«Podemos estimar más de 300 víctimas (mortales), principalmente entre las viviendas de los alrededores y también entre los propios mineros, muchos de los cuales perdieron las suyas», dijo Nitendike por teléfono, al matizar que se trata de un recuento provisional. EFE

