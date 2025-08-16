Al menos 32 personas mueren en un ataque de un grupo ligado al EI en el noreste de la RDC

Kinsasa, 16 ago (EFE).- Al menos 32 civiles murieron el viernes en una aldea de la provincia de Kivu del Norte, al noreste de la República Democrática del Congo (RDC), en un ataque atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde de origen ugandés con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), informaron este sábado las autoridades locales.

El alcalde de Kayna, Clovis Kanyahuru, confirmó a EFE que la masacre ocurrió en la noche del viernes en la aldea de Meria, ubicada en esa comuna del territorio de Lubero.

«Es horrible lo que acaba de suceder. Llamamos a una intervención urgente de las autoridades provinciales y nacionales», dijo Kanyahuru.

Según explicó, el balance es aún provisional y podría aumentar una vez concluyan las labores de búsqueda.

«Todavía no hemos podido acceder a la zona de la matanza, porque sigue siendo peligrosa. Pero los miembros de las Fuerzas Armadas de la RDC ya están informados y desplegados en el lugar. Seguramente mañana podremos acceder», aseguró.

En los últimos días, las ADF han multiplicado sus ataques contra la población civil, mientras Kivu del Norte enfrenta la presencia de varios grupos armados, entre ellos el M23, respaldado por el Ejército ruandés -según la ONU-, que controla buena parte de esta rica provincia minera.

Las ADF son una milicia de origen ugandés que actualmente tiene sus bases en Kivu del Norte e Ituri, donde lleva a cabo frecuentes ataques y siembra el terror entre la población civil.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar atentados en su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC iniciaron una operación militar conjunta contra los insurgentes.

Sus objetivos siguen siendo imprecisos, más allá de su eventual vinculación con el EI, que en algunas ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque expertos del Consejo de Seguridad de la ONU no han encontrado pruebas de apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos designó al grupo en marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el propio Ejército, a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

