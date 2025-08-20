Al menos 40 muertos en un ataque de bandidos contra una mezquita en el norte de Nigeria

Lagos, 20 ago (EFE).- Al menos cuarenta personas murieron en un ataque perpetrado por hombres armados contra una mezquita en el norte de Nigeria, en el estado de Katsina, confirmó a EFE este miércoles un líder comunitario, mientras la Policía cifró los muertos en 17.

«Los bandidos, que eran más de cuarenta, atacaron la mezquita y dispararon contra muchos fieles mientras realizaban las oraciones matutinas», detalló a EFE el líder comunitario Aliyu Ibrahim, sobre el asalto que tuvo lugar este martes, en la remota localidad de Unguwan Mantau.

«Dispararon desde el interior de la mezquita durante varias horas antes de atacar a otros miembros de la comunidad. Hemos recuperado al menos cuarenta cuerpos, muchos de ellos fieles. La búsqueda de desaparecidos continúa», añadió.

Además de los asesinatos, los atacantes secuestraron a decenas de vecinos y prendieron fuego a muchas viviendas, aterrorizando a la comunidad, lamentó Ibrahim. «El ataque ha desencadenado el miedo y muchas personas han huido de sus hogares», aseguró.

Por su lado, el portavoz de la Policía en Katsina, Abubakar Sadiq Aliyu, cifró en 17 los muertos y detalló que «15 murieron de manera instantánea, mientras otros dos heridos murieron más tarde en el hospital». El agente también confirmó el secuestro de varias personas.

Según explicó a la prensa el martes el comisionado de Seguridad y Asuntos Internos de Katsina, Nasir Muazu, se trató de un ataque «de represalia» contra la comunidad por «sus esfuerzos exitosos de defensa» dos días antes.

Entonces, «los habitantes de Unguwan Mantau decidieron tender una emboscada a los bandidos y mataron a muchos de ellos», además de rescatar a víctimas de un secuestro e incautarse de tres motocicletas y dos rifles AK-47.

Las autoridades confirmaron que las fuerzas de seguridad se han desplegado en Unguwan Mantau para restaurar la calma.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques incesantes por parte de bandidos, término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, a las que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

Los ataques se repiten pese a las reiteradas promesas de terminar con la violencia por parte del Gobierno nigeriano.

A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés). EFE

