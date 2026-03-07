Al menos 45 bandidos y tres militares de Nigeria muertos en enfrentamientos en el norte

Nairobi, 7 mar (EFE).- Al menos 45 bandidos y tres militares nigerianos murieron en enfrentamientos en la localidad de Danmusa, en el norte de Nigeria, informó este sábado el Gobierno del estado de Katsina, del que forma parte el mencionado territorio.

«La operación, que tuvo lugar ayer, fue resultado de información fidedigna recopilada por personal de seguridad. Entre los muertos se encuentran Alti, sobrino y segundo al mando del conocido líder de los bandidos, Adamu Alieru. También fue eliminado otro importante bandido conocido como Damale», indicaron las autoridades en un comunicado publicado en su página web.

Estos combates se remontan al jueves, cuando un grupo de bandidos procedentes del vecino estado de Zamfara atacaron la aldea de Alhazawa para robar ganado, aunque la población local consiguió matar a cuatro atacantes y recuperar sus reses.

Durante el viernes, los bandidos regresaron para buscar venganza y se encontraron con los soldados asignados a la Base de Operaciones Avanzada (FOB) del Ejército en Dan Ali, mientras se dirigían hacia la localidad de Musawa.

«Lo que siguió fue una batalla intensa y feroz. El ejército neutralizó con éxito a los 45 bandidos. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. El capitán Paul Hassan y otros dos soldados perdieron la vida en el enfrentamiento», añadieron las autoridades.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). EFE

