Al menos 45 peregrinos indios mueren en un accidente de autobús en Arabia Saudí

2 minutos

Nueva Delhi, 17 nov (EFE).- Al menos 45 peregrinos indios murieron en un accidente de autobús registrado en la ruta entre La Meca y Medina, en Arabia Saudí, informaron este lunes autoridades de la India.

«Cuarenta y cinco personas han muerto y solo hay un superviviente, que está actualmente hospitalizado», declaró a los medios el comisario de Policía de Hyderabad, en la India, V. C. Sajjanar.

Según explicó, el grupo había viajado desde Hyderabad a Yeda el 9 de noviembre con 54 personas, de las cuales varias continuaron la ruta en coche y no estaban en el autobús en el momento del siniestro, que causó 45 muertos y un único superviviente, actualmente hospitalizado.

Los primeros informes señalan que el vehículo, que trasladaba en su mayoría a peregrinos del estado sureño de Telangana, colisionó con un camión cisterna y se incendió cerca de Medina.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó sus condolencias por el accidente y aseguró que la Embajada en Riad y el Consulado en Yeda están ofreciendo «toda la asistencia posible» a los ciudadanos afectados y a sus familias.

La Embajada en Riad informó en un comunicado de que mantiene contacto con el Ministerio saudí encargado de facilitar los sevicios a los peregrinos que visitan el país para las desividades de Hajj y Umrah, con otras autoridades locales y con los operadores de peregrinación involucrados.

Añadió que equipos consulares y voluntarios de la comunidad india se encuentran desplegados en hospitales y en la zona del accidente para asistir a los afectados y verificar la situación de los heridos.

El ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, confirmó que las misiones diplomáticas indias están prestando apoyo sobre el terreno para obtener más detalles y coordinar la ayuda.

Las autoridades saudíes no han ofrecido aún un balance oficial del número de víctimas ni detalles sobre las causas del siniestro. EFE

lgm/mtv/mr