Al menos 469 agresiones fueron cometidas contra 305 periodistas en Colombia en 2025

Bogotá, 9 feb (EFE).- Al menos 469 agresiones contra 305 periodistas fueron cometidas en Colombia el año pasado, una disminución del 13 % con respecto a 2024, lo que «no se tradujo en un entorno más seguro» para los comunicadores, denunció este lunes la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

«Los ataques registrados durante el año tuvieron impactos más severos y persistentes en la vida de las y los periodistas, y en sus posibilidades reales de informar con libertad», expresó la FLIP en el informe ‘Más allá de los números: el impacto de la violencia contra la prensa en 2025’.

De las agresiones, 192 corresponden a amenazas, 61 a casos de estigmatización, 39 a acoso, 26 a acoso judicial, 19 a obstrucción del trabajo periodístico, 15 a desplazamiento forzado, siete a exilio, uno a intento de homicidio y otro a asesinato, entre otros.

«A las amenazas y a los discursos estigmatizantes contra la prensa en 2025 se sumó con fuerza una estrategia conocida y cada vez más recurrente: el acoso judicial. Demandas, tutelas (recursos de amparo) y procesos penales se convirtieron en herramientas para frenar investigaciones incómodas, desgastar económicamente a las y los periodistas y medios, consumir su tiempo y minar su salud emocional», señaló la FLIP.

La agresión de mayor impacto, según el documento, fue el asesinato, el 24 de enero, del periodista Óscar Gómez Agudelo en Armenia, capital del departamento del Quindío.

La Fundación también mostró su preocupación por lo ocurrido en el departamento del Guaviare (sur), donde «el periodista Gustavo Chicangana sobrevivió a un intento de homicidio» en julio.

Igualmente, en Cali, «el edificio donde funcionan tres medios de comunicación (RCN Radio, RCN Televisión y La República) fue blanco de un ataque con explosivos» en noviembre.

«Estos hechos no ocurrieron de manera aislada: se inscriben en un contexto marcado por la falta de garantías para ejercer el oficio y por respuestas tardías o insuficientes de la institucionalidad frente a las amenazas contra la prensa», agregó la información.

El periodista más amenazado del país

La FLIP también resaltó el caso del director del medio Noticias Cúcuta 75, José Ignacio Arango, el periodista más amenazado del país, residente en esa ciudad, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Según la organización, «su nombre ha circulado en listas de operaciones de bandas criminales» e incluso fue declarado objetivo militar, por lo que «desde hace dos años, vivir y ejercer el periodismo en Cúcuta implica para él moverse con escoltas, esconderse por temporadas y medir cada rutina cotidiana como si fuera un riesgo».

«En 2024 recibió ocho amenazas; en 2025, diez más. Pero su historia no se explica solo por ese conteo. Desde 2024 ha sido víctima de 32 agresiones que incluyen seguimientos, acoso, obstrucción a su labor periodística y desplazamiento forzado», precisó la FLIP. EFE

