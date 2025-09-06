The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 6 palestinos muertos en Gaza en bombardeos israelíes mientras buscaban comida

Jerusalén, 6 sep (EFE).- Al menos seis palestinos han muerto durante la madrugada de este sábado a causa de los bombardeos en curso en ciudad de Gaza y Jan Yunis (sur), mientras esperaban recoger algo de la poca comida que Israel permite ingresar en la Franja de Gaza, informó la agencia palestina de noticias, Wafa.

Uno de los incidentes se produjo cerca del punto de distribución de ayuda en Wadi Gaza (centro de la Franja) que gestiona la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos.

En ese punto, según reporta Wafa, ataques israelíes mataron a dos personas y cerca de una veintena quedaron heridos.

Además, la agencia también reporta la muerte de un niño palestino en un ataque de artillería israelí contra el barrio de Sheikh Radwan en la ciudad de Gaza y la de un anciano por disparos de las tropas israelíes, en la zona de Mawasi, al suroeste de Jan Yunis.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, alrededor de 64.300 palestinos han muerto, la mayoría mujeres y niños, y cerca de 162.005 gazatíes han quedado heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones.

Además, miles de víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, sin que puedan llegar ambulancias ni equipos de rescate. EFE

