Al menos 70 muertos en un ataque atribuido a un grupo ligado al EI en el este de RD Congo

Kinsasa, 9 sep (EFE).- Al menos setenta personas murieron la pasada noche en un ataque atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo rebelde vinculado al Estado Islámico (EI), en una aldea del este de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este martes las autoridades locales.

El ataque fue contra personas que asistían a un velatorio en la aldea de Ntoyo, en el sector de Bapere, ubicado en la provincia de Kivu del Norte. EFE

