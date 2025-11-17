Al menos 700 familias afectadas por el temporal que ha azotado el centro y sur de Paraguay

Asunción, 17 nov (EFE).- Al menos 700 familias han resultado afectadas por una tormenta con vientos de entre 90 y 110 kilómetros por hora que ha azotado distintas zonas en el centro y sur de Paraguay, donde ha causado destrozos en viviendas, la caída de árboles y ha dejado a miles de usuarios sin energía eléctrica, según informan este lunes fuentes oficiales.

El titular de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), Arsenio Zárate, estima en más de 700 las familias damnificadas por el temporal -ocurrido entre la tarde y noche del domingo-, cuyas casas han sufrido daños en techos y paredes o han sido alcanzadas por árboles caídos.

Zárate ha detallado que en el centro, el departamento de Cordillera ha sido el más afectado. También ha habido daños en el este, en el departamento de Guairá, y en el sur, en la región de Itapúa y Ñeembucú, ha detallado el funcionario.

Por su parte, los bomberos han tenido que despejar al menos 25 puntos en carreteras del país, sofocar 13 incendios y atender 35 accidentes de tráfico a causa del temporal, en los que ha habido unos 11 heridos, según ha informado a EFE el comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, capitán Marco Almada.

El director de distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), José González, ha declarado a radio Monumental que la tormenta «golpeó fuerte» el Área Metropolitana de la capital que abarca Asunción y varios municipios vecinos.

«Realmente el impacto fue grande, el daño ocasionado es tremendo», ha dicho González, que ha incidido en que miles de ciudadanos se quedaron sin energía eléctrica.

En un comunicado, la ANDE ha señalado que otros 65 alimentadores de media tensión «quedaron fuera de servicio en el interior» del país. A pesar de ello, el 95 % del servicio de energía a nivel nacional ha sido restablecido.

El titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, ha manifestado a la misma emisora que las ráfagas de viento oscilaron entre los 90 y 105 kilómetros por hora en las áreas cercanas a Asunción, mientras que en otras localidades del país llegaron a entre 100 y 110 kilómetros por hora.EFE

