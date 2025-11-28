Al menos 78 personas muertas dejan las inundaciones en el sur de Tailandia

Bangkok, 28 nov (EFE).- Al menos 78 personas han muerto a raíz de las inundaciones que afectan al sur de Tailandia, según los datos del Gobierno y del departamento de emergencias, mientras continúa este viernes el operativo de búsqueda y rescate.

El portavoz del Gobierno tailandés, Siripong Angkasakulkiat, indicó en la víspera que solo en la provincia de Songkhla, la más afectada por el desastre, se han contabilizado 55 personas fallecidas, mientras que también se han registrado víctimas mortales en otras seis provincias sureñas.

Por su parte, el departamento para Prevención y Mitigación de Desastre informa en su más reciente comunicado de fallecidos en las provincias de Nakhon Si Thammarat (9), Narathiwat (4), Satun (3), Pattani (3), Phatthalung (2) y Yala (2).

Más de tres millones de personas se han visto afectadas por el desastre, conforme al recuento oficial más actualizado.

La misión de búsqueda y rescate se centra principalmente en la ciudad de Hat Yai, el centro económico del sur de Tailandia, donde los equipos de emergencia siguen recuperando cadáveres una vez las aguas han comenzado a ceder.

«Aunque la situación del agua ha mejorado, el Gobierno continúa brindando asistencia. Se están realizando esfuerzos de rehabilitación y socorro, y se ha preparado un plan de recuperación», apuntó el portavoz gubernamental durante una rueda de prensa.

Automóviles apilados luego de ser arrastrados por la corriente, escombros y un manto de lodo sobre las calles, son algunas de las imágenes que ha dejado el desastre en Hat Yai.

Las autoridades alertan que el número de víctimas podría aumentar a medida que se logren inspeccionar más zonas de la urbe.

Las inundaciones, vinculadas al fuerte temporal de lluvias que golpeó también el norte de Malasia, cubrieron prácticamente la ciudad y en algunas zonas alcanzó el tejado de los hogares.

Los equipos de emergencia tuvieron que rescatar a los residentes en balsas y repartir alimentos desde drones y helicópteros.

El Gobierno de Tailandia, que asumió el cargo el pasado septiembre, también es objeto de críticas por su supuesta falta de previsión y lenta respuesta ante el desastre. EFE

ht-nc/pav/jrg

(Foto) (Video)