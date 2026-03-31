Al menos 8 personas mueren en una estampida durante una festividad religiosa en la India

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Nueva Delhi, 31 mar (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras ocho personas resultaron heridas este martes en un templo hindú del estado de Bihar, en el norte de la India, tras una estampida durante un evento religioso y las altas temperaturas, confirmaron las autoridades.

«Lamentablemente, ocho personas han fallecido. Otras ocho personas heridas han sido trasladadas para recibir tratamiento y se encuentran estables», dijo en una rueda de prensa el magistral del distrito de Policía de Bihar, Kundam Kumar. EFE

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