Al menos 9 muertos en un segundo ataque suicida en Pakistán en menos de una semana

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Islamabad, 12 may (EFE).- Al menos 9 personas murieron, entre ellas dos policías, y más de 20 resultaron heridas este martes después de que un atacante suicida detonara un rickshaw (vehículo ligero que se desplaza por tracción humana) cargado de explosivos en un concurrido mercado en el noroeste de Pakistán, en el segundo atentado en menos de una semana en el país.

«Hacia las 11:00 de la mañana, un atacante suicida hizo explotar su rickshaw cargado de explosivos en Naurang Bazar, donde nueve personas, entre ellas dos agentes de tráfico, cayeron mártires y otras 24 resultaron heridas», declaró un oficial de la oficina del jefe de Policía del distrito de Lakki Marwat, Waheed Ullah.

La policía añadió que los cadáveres han sido trasladados al hospital principal de la zona y que algunos de los heridos de mayor gravedad fueron llevados de urgencia a hospitales de la ciudad de Bannu.

El portavoz del jefe de Policía del mismo distrito, Qudratullah Khan, explicó en un comunicado que los agentes de tráfico se encontraban cumpliendo con su deber habitual en la concurrida intersección para regular la circulación entre Bannu y Dera Ismail Khan.

Vídeos difundidos en redes sociales mostraban varias tiendas y vehículos dañados por la explosión.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó enérgicamente el atentado y expresó su dolor por la pérdida de vidas, según un comunicado de su oficina.»Toda la nación está unida para aplastar la cabeza del monstruo del terrorismo», sentenció el ministro.

Por el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

El incidente se produce después de que al menos 15 policías murieran el sábado por la noche en la misma localidad en otro atentado suicida con coche bomba, seguido de un asalto armado contra un puesto de control.

La autoría del ataque del sábado fue reclamada por Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan (IMP), una coalición formada el año pasado por tres facciones escindidas de los talibanes paquistaníes (TTP), el principal grupo insurgente que opera en el país.

Las autoridades de Islamabad consideran que este grupo es una organización instrumental del TTP para perpetrar atentados en la región fronteriza.

El repunte de la violencia insurgente en Pakistán se ha intensificado desde el regreso de los talibanes al poder en el vecino Afganistán en 2021. Este último ataque se produce cuando Pakistán acusa a Kabul de ofrecer refugio a los militantes del TTP, un extremo que el Gobierno de facto afgano siempre ha negado. EFE

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