Al menos 9 muertos en una explosión en una comisaría de policía en la Cachemira india

Srinagar (India), 15 nov (EFE).- Al menos nueve personas han muerto y otras 29 han resultado heridas después de una explosión dentro de una comisaría de policía en la ciudad de Srinagar, en la Cachemira administrada por la India, según informaron a EFE autoridades policiales que pidieron no ser identificadas.

«Todo apunta a que se trató de una explosión accidental» declaró a EFE un alto mando policial que añadió que la intensidad de la explosión fue tan fuerte que se encontraron restos de víctimas en zonas residenciales situadas a más de doscientos metros de la comisaría.

La explosión se produce días después del atentado en Nueva Delhi del pasado lunes en el que al menos ocho personas murieron tras la explosión de un vehículo en las proximidades del histórico Fuerte Rojo de la capital india. EFE

