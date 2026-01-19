Al menos 91 muertos en choques entre el Ejército y los paramilitares en el oeste de Sudán

Jartum, 19 ene (EFE).- Al menos 91 personas murieron y otras 53 fueron secuestradas durante las últimas tres semanas en choques entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la ciudad de Abu Zabad, en el estado de Kordofán Occidental (oeste de Sudán), informó este lunes una organización de monitoreo sudanesa.

La Sala de Respuesta de Emergencia del estado de Kordofán Occidental detalló en un comunicado que ha documentado «la muerte de 91 civiles desarmados como resultado de asesinatos directos y bombardeos indiscriminados en Abu Zabad», así como unos «53 casos de secuestro de ciudadanos».

Estos ataques marcan la última escalada de violaciones contra la población civil en la vasta región de Kordofán, donde en la localidad de Abu Zabad y sus alrededores, bajo el control de las FAR, están experimentando la ola de violencia más intensa en meses, con violaciones sistemáticas, asesinatos, saqueos y secuestros, que ya van por tercera semana consecutiva.

La Sala de Emergencias denunció que Abu Zabad «se ha convertido en una ciudad fantasma tras las oleadas de desplazamientos forzados bajo la amenaza de armas y el saqueo generalizado de propiedades y negocios».

Asimismo, añadió que la situación humanitaria en la región se está deteriorando drásticamente, en medio del pánico generalizado y el desplazamiento masivo de residentes, con graves dificultades para acceder a los servicios médicos y la interrupción de los suministros básicos.

Mientras tanto, fuentes militares señalaron a EFE que el Ejército sudanés ha logrado «avances significativos» sobre el terreno, logrando extender su control sobre zonas que abacan el este de Al Hamadi y Kazqil, en el estado de Kordofán del Sur, hasta Aluba y Al Rahad, en el estado de Kordofán del Norte, en una operación descrita como estratégica.

Además, explicaron que estos movimientos militares han puesto fin a la presencia de las FAR en este eje vital y han bloqueado eficazmente cualquier vía de infiltración o amenaza a pueblos y ciudades dentro de la zona geográfica objetivo.

La vasta región de Kordofán, que comprende tres estados, se ha convertido en la principal zona de conflicto en Sudán, especialmente después de que las FAR tomaran el control de la mayor parte de Darfur y de la ciudad de Al Fasher, en el estado de Darfur del Norte, el pasado octubre.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido iniciada a mediados de abril de 2023 ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares. EFE

