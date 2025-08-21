Al menos catorce personas han muerto por dengue en Panamá en 2025

Ciudad de Panamá, 21 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá reportaron este jueves una nueva muerte por dengue, lo que eleva a catorce las víctimas de la enfermedad hasta la semana epidemiológica 31 (del 27 de julio al 2 de agosto pasado), informó el Ministerio de Salud (MINSA).

Hasta el pasado 2 de agosto se registraron 9.434 casos de dengue, de los cuales 899 requirieron hospitalización y 66 fueron clasificados como graves.

La mayoría de los contagios se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 10 y 59 años, indica la información oficial.

«La cocirculación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, es la razón por lo cual aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales», agrega el MINSA, que reitera que el dengue «es una enfermedad grave y potencialmente mortal, transmitida a través de la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti».

El Ministerio de Salud «ha intensificado los operativos en todo el país a través del equipo de control de vectores para reducir los casos de dengue, pero insiste en la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, alrededor y dentro de las viviendas», señala la misiva oficial.

Los casos de dengue crecieron un 94 % y las muertes sumaron 52 al cierre de 2024 en Panamá, casi el triple de las registradas el año anterior, según las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa). EFE

