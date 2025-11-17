Al menos cinco muertos en bombardeos rusos en el este de Ucrania

afp_tickers

1 minuto

Al menos cinco personas murieron en el este de Ucrania, informaron las autoridades locales el lunes, reportando importantes daños en zonas industriales.

Tres personas murieron en bombardeos nocturnos en la ciudad de Balakliya, que dañaron un centro preescolar, edificios residenciales y vehículos, indicó el gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov, en Telegram.

«En este momento, sabemos que tres personas perdieron la vida. Otras 15 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños», detalló.

Dos personas murieron también en Nikopol, en el sureste del país, en otros bombardeos rusos.

«El ataque se cobró la vida de una mujer de 76 años y un hombre de 51»,informó en Telegram el gobernador de la región de Dnipropetrovsk (centro), Vladyslav Gaïvanenko.

Rusia ha atacado el territorio ucraniano casi a diario con drones o misiles desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022.

Al acercarse el invierno, Rusia ha intensificado los bombardeos a la infraestructura energética ucraniana.

Por su parte, Ucrania ha lanzado ataques contra depósitos y refinerías petroleras rusas.

bur-kjm/lb/mas/cjc/sag/mb