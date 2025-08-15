Al menos cinco muertos en una explosión en una fábrica rusa de armas y munición

2 minutos

Moscú, 15 ago (EFE).- Al menos cinco personas murieron y más de cien resultaron heridas por una explosión en un taller que fabricaba armas y munición en la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú, informaron este viernes las autoridades y medios locales

«Cinco personas murieron a consecuencia de un accidente en una de las empresas del distrito Shilovski de la región de Riazán», dijeron fuentes de la administración local a la agencia oficial rusa TASS.

A su vez, el gobernador de la región, Pável Malkov, quien ya viajó al lugar de los hechos, escribió en Telegram que «más de 100 personas resultaron heridas, algunos por fragmentos de cristales».

«Todos los heridos reciben toda la ayuda necesaria, incluyendo la psicológica», añadió.

La explosión tuvo lugar en la fábrica Elastik, perteneciente al grupo petrolero ruso Transneft y ubicada en la región fronteriza rusa de Riazán.

Debido a los problemas económicos que enfrentaba en los últimos tiempos, la fábrica arrendó un taller a la compañía Guefest-M, que se dedica a la fabricación de explosivos, indicaron medios locales.

Según el canal de Telegram 112, esta compañía fue amonestada en varias ocasiones por incumplir las normas de seguridad y condiciones laborales.

A su vez, el canal de Telegram Mash indicó que la explosión fue provocada por la detonación de una munición.

El canal Baza desvinculó el incidente de un posible ataque de drones ucranianos al puntualizar que en la región no se declaró alarma antiaérea alguna.

El personal de la empresa ya fue evacuado.

En la extinción del incendio participan 70 personas y 28 carros de bomberos.EFE

mos/pddp