Al menos cinco policías mueren en un ataque en el sur de Irán

Teherán, 22 ago (EFE).- Al menos cinco policías murieron este viernes en un ataque contra dos vehículos de las fuerzas de seguridad en la conflictiva provincia de Sistán Baluchistán, en el sur de Irán.

El ataque se produjo en la zona de Daman de la ciudad de Iranshahr cuando “terroristas” abrieron fuego contra dos vehículos policiales, informó la agencia oficial IRNA.

Los atacantes huyeron tras el asalto y las autoridades iraníes han puesto en marcha una operación para capturarlos.

La provincia de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

Uno de esos grupos es Yeish al Adl, considerado terrorista por la República Islámica, que busca la independencia de la región y que el sábado reivindicó la muerte de un policía en la ciudad de Iranshahr.

Un día más tarde las fuerzas de seguridad iraníes anunciaron el abatimiento de seis “terroristas” y operaciones en la región.

A finales de julio cinco personas murieron en un ataque contra el edificio de Justicia de la ciudad de Zahedán, capital de la provincia fronteriza con Pakistán.

El año pasado, Yeish al Adl llevó a cabo una serie de ataques coordinados contra cuarteles de la Guardia Revolucionaria y dos comisarías de Policía, en los que murieron al menos una treintena de personas, diez de ellos miembros de las fuerzas de seguridad. EFE

