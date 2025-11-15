Al menos cuatro migrantes muertos en dos naufragios frente a las costas libias

2 minutos

Trípoli, 15 nov (EFE).- Al menos cuatro personas murieron en dos naufragios frente a las costas de Libia, el principal punto de partida de la ruta migratoria del norte de África por el Mediterráneo central hacia Europa, informó este sábado la Media Luna Roja del país magrebí.

La organización humanitaria detalló que la primera embarcación, que naufragó la noche del jueves, tenía a bordo 26 migrantes bangladesíes, de los cuales cuatro fallecieron, mientras que la segunda transportaba a 69 migrantes, la mayoría sudaneses, de los que ocho eran menores.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó esta semana de que el número de migrantes fallecidos en la ruta del Mediterráneo central, una de las más peligrosas del mundo, había sobrepasado el millar este año.

Desde 2014, la OIM lleva un registro actualizado de las muertes y desapariciones en rutas migratorias del mundo a través de la herramienta Proyecto Migrantes Desaparecidos, en la que constan la muerte de al menos 25.673 personas en el Mediterráneo central, un tercio de los reportados en todo el planeta (78.000).

Según el último informe que publicó la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), de las 61.264 personas que alcanzaron costas italianas hasta el 9 de noviembre desde el norte de África en lo que va de año, 54.470 salieron de Libia.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia entró en un periodo de inestabilidad política que convirtió el país en el principal punto de partida y tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países de África subsahariana. EFE

