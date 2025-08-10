The Swiss voice in the world since 1935

Al menos cuatro muertos en un ataque contra la policía en el sur de Irán

Teherán, 10 ago (EFE).- Al menos cuatro personas murieron -tres de ellas atacantes- este domingo en un asalto contra una patrulla de policía en la ciudad de Saravan, en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste de Irán.

Un grupo de hombres armados atacó a una patrulla policial a primera hora de esta mañana, lo que provocó un enfrentamiento que causó la muerte a tres atacantes y un policía, informó la agencia Mehr.

En el choque resultó además herido un agente policial, que fue trasladado a un centro médico.

La región de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

A finales de julio cinco personas murieron en un ataque contra el edificio de Justicia de la ciudad de Zahedán, capital de la provincia fronteriza con Pakistán.

Ese ataque del mes pasado fue reivindicado por Yeish al Adl, un grupo suní opuesto al régimen chií de Irán, que busca la independencia de la provincia de Sistán y Baluchistán y actúa en la porosa frontera entre Irán y Pakistán.

El grupo, considerado terrorista por la República Islámica, llevó a cabo el año pasado una serie de ataques coordinados contra cuarteles de la Guardia Revolucionaria y dos comisarías de Policía, en los que murieron al menos una treintena de personas, diez de ellas miembros de las fuerzas de seguridad, en abril de 2024. EFE

